Terremoto, nuovo sciame sismico in Sicilia di magnitudo 4.1

Nuovo sciame sismico nel Tirreno meridionale. La scossa piu’ forte avvertita alle 6:12, di magnitudo 4.1, in mare, a una profondita’ di 8 km. Il terremoto e’ stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma al largo della Sicilia settentrionale e delle province di Palermo e Messina. Poi altre cinque scosse, nella stessa area e a uno profondita’ di 10 chilometri, l’ultima fino a questo momento alle 7:07, di magnitudo 2.2.