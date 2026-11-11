Sicilia

Terremoto, nuovo sciame sismico in Sicilia di magnitudo 4.1

La scossa piu' forte avvertita alle 6:12, di magnitudo 4.1, in mare, a una profondita' di 8 km

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nuovo sciame sismico nel Tirreno meridionale. La scossa piu’ forte avvertita alle 6:12, di magnitudo 4.1, in mare, a una profondita’ di 8 km. Il terremoto e’ stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma al largo della Sicilia settentrionale e delle province di Palermo e Messina. Poi altre cinque scosse, nella stessa area e a uno profondita’ di 10 chilometri, l’ultima fino a questo momento alle 7:07, di magnitudo 2.2.

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