Agrigento

Alimenti mal conservati e senza tracciabilità, chiuso locale in via Atenea 

Al termine dell’accertamento sono state riscontrate irregolarità e, in particolare, cibo mal conservato e privo della necessaria tracciabilità

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine in materia di sicurezza alimentare. Gli agenti della polizia locale, insieme ai poliziotti del commissariato Frontiera, hanno eseguito una ispezione in un locale in via Atenea, nel centro di Agrigento.

Al termine dell’accertamento sono state riscontrate irregolarità e, in particolare, cibo mal conservato e privo della necessaria tracciabilità. Nei confronti del titolare è scattata la sanzione ed il locale è stato temporaneamente chiuso.

Pochi metri più avanti, nella vicina via Gioeni, le forze dell’ordine hanno effettuato ulteriori controlli in due attività commerciali scoprendo che, in una di queste, vi era un lavoratore risultato “in nero”. Nei confronti del commerciante è scattata una sanzione di circa 6mila euro. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento, una fiamma gialla tra i tedofori della fiamma olimpica 
di Sandro Catanese

Precipita con l’auto dal viadotto Re, 25enne ferito ma vivo per miracolo (VIDEO)
Apertura

Finto carabiniere truffa anziana a Favara, portati via gioielli per 7mila euro 
Agrigento

Non si ferma all’alt della polizia e scappa, era ubriaca al volante: denunciata 
Catania

“Operazione Safe Zone”: droga, rapine ed estorsioni: 38 arresti
Siracusa

Falsi di lusso online, un indagato percepiva reddito cittadinanza ma girava in Lamborghini
banner italpress istituzionale banner italpress tv