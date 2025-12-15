Volley, terza vittoria consecutiva per Scalia Sciacca: Papiro Fiumefreddo superato 3-0

Scalia Volley Sciacca centra il terzo successo consecutivo e continua a crescere in rendimento e consapevolezza. Davanti al pubblico di casa, la formazione allenata da coach Frinzi Russo (prima volta da avversario dopo 10 anni in terra etnea) supera il Papiro Fiumefreddo con un netto 3-0 (25-21, 25-23, 25-13), confermando solidità e carattere anche con un maggior minutaggio concesso dal tecnico ai rincalzi. La gara si apre con un primo set molto combattuto: gli ospiti partono forte, si portano rapidamente avanti e mantengono il controllo fino al 17-13.

In questa fase Scalia fatica a trovare continuità, ma una serie di ottime battute e un muro più efficace mettono in difficoltà la ricezione del Papiro. Ne nasce una rimonta di grande intensità che ribalta l’inerzia del parziale e consente ai saccensi di chiudere 25-21. Il secondo set segue un copione simile, ma con maggiore equilibrio fino alle battute finali. A fare la differenza è la maggiore lucidità dei saccensi nei momenti decisivi: pochi errori, un muro sempre più convincente e la capacità di capitalizzare le occasioni portano Caracci e compagni a imporsi 25-23. Nel terzo parziale la Scalia prende definitivamente il controllo del match. Le difese del Papiro cedono sotto la pressione del gioco saccense, mentre i padroni di casa alzano ulteriormente il ritmo, dominando in tutti i fondamentali. Il 25-13 finale certifica una prestazione autorevole e un successo pieno.

Con questa vittoria, Scalia Volley Sciacca consolida la sesta posizione in classifica salendo a 17 punti, a cinque lunghezze dal Santa Teresa Riva, prossimo avversario nella trasferta che chiuderà il 2025 e che rappresenterà un importante banco di prova per misurare le ambizioni della squadra. Caloroso come sempre il sostegno del pubblico, sempre più numeroso e partecipe. Da segnalare una interruzione del confronto dopo i primi due set, quando una zona del campo è risultata impraticabile per via della condensa che nell’impianto rappresenta un problema che le autorità comunali dovranno adesso risolvere.