Sport

Volley, terza vittoria consecutiva per Scalia Sciacca: Papiro Fiumefreddo superato 3-0

Con questa vittoria, Scalia Volley Sciacca consolida la sesta posizione in classifica salendo a 17 punti, a cinque lunghezze dal Santa Teresa Riva, prossimo avversario nella trasferta che chiuderà il 2025

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Scalia Volley Sciacca centra il terzo successo consecutivo e continua a crescere in rendimento e consapevolezza. Davanti al pubblico di casa, la formazione allenata da coach Frinzi Russo (prima volta da avversario dopo 10 anni in terra etnea) supera il Papiro Fiumefreddo con un netto 3-0 (25-21, 25-23, 25-13), confermando solidità e carattere anche con un maggior minutaggio concesso dal tecnico ai rincalzi. La gara si apre con un primo set molto combattuto: gli ospiti partono forte, si portano rapidamente avanti e mantengono il controllo fino al 17-13.

In questa fase Scalia fatica a trovare continuità, ma una serie di ottime battute e un muro più efficace mettono in difficoltà la ricezione del Papiro. Ne nasce una rimonta di grande intensità che ribalta l’inerzia del parziale e consente ai saccensi di chiudere 25-21. Il secondo set segue un copione simile, ma con maggiore equilibrio fino alle battute finali. A fare la differenza è la maggiore lucidità dei saccensi nei momenti decisivi: pochi errori, un muro sempre più convincente e la capacità di capitalizzare le occasioni portano Caracci e compagni a imporsi 25-23. Nel terzo parziale la Scalia prende definitivamente il controllo del match. Le difese del Papiro cedono sotto la pressione del gioco saccense, mentre i padroni di casa alzano ulteriormente il ritmo, dominando in tutti i fondamentali. Il 25-13 finale certifica una prestazione autorevole e un successo pieno.

Con questa vittoria, Scalia Volley Sciacca consolida la sesta posizione in classifica salendo a 17 punti, a cinque lunghezze dal Santa Teresa Riva, prossimo avversario nella trasferta che chiuderà il 2025 e che rappresenterà un importante banco di prova per misurare le ambizioni della squadra. Caloroso come sempre il sostegno del pubblico, sempre più numeroso e partecipe. Da segnalare una interruzione del confronto dopo i primi due set, quando una zona del campo è risultata impraticabile per via della condensa che nell’impianto rappresenta un problema che le autorità comunali dovranno adesso risolvere. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

“Operazione Safe Zone”: droga, rapine ed estorsioni: 38 arresti
Siracusa

Falsi di lusso online, un indagato percepiva reddito cittadinanza ma girava in Lamborghini
Agrigento

L’aeroporto di Agrigento escluso dalla programmazione nazionale: “Confidiamo nel 2026”
di Sandro Catanese

Precipita con l’auto dal viadotto Re, 25enne ferito ma vivo per miracolo (VIDEO)
Agrigento

Videoguide in LIS al Giardino della Kolymbethra
Grotte

Grotte, tre nuovi assessori nella giunta Provvidenza
banner italpress istituzionale banner italpress tv