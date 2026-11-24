Agrigento
Nuovo raid all’ex ospedale, svaligiati tutti i distributori di snack
Si tratta del quinto furto del genere in meno di due mesi. Al via le indagini per risalire agli autori
Ennesimo raid all’ex ospedale di Agrigento, in via Giovanni XXIII. Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì. Ancora una volta sono state prese di mira le macchinette automatiche che distribuiscono bevande e snack. I ladri le hanno svuotate tutte. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo che l’allarme si è attivato. Si tratta del quinto furto del genere in meno di due mesi. Al via le indagini per risalire agli autori.
Redazione
0 commenti