“Perdiamo un grande italiano, un uomo e un poliziotto prezioso che qualche volta ha salvato il nostro Paese dal rischio dell’abisso mafioso in cui rischiavamo di precipitare. È un’ ipotesi, ma è possibile che questi sospetti, di cui sarebbe stato difficile liberarsi, siano diventati per lui insopportabili”. Lo dice a La Stampa Gian Carlo Caselli, già procuratore di Palermo e poi di Torino.

“Lo consideravo e l’ho sempre considerato un vero amico. Per cui ho sentito dentro di me un dolore sincero e un profondo sconforto, ancor di più per il modo con cui è maturata questa morte e con tutti gli interrogativi conseguenti che pone”, afferma ancora Caselli. In merito all’inchiesta della Procura di Caltanissetta, Caselli afferma: “Il fatto che si sia pensato di chiedere una misura cautelare – perché questo sono gli arresti domiciliari invocati per lui dai pm – è stato, a mio avviso, improponibile per una persona come De Gennaro. Sono rimasto stupito, devo essere sincero. Molto colpito. È una decisione che ha sollevato e solleva ancora oggi tutto il mio stupore. Giorni fa lo avevo detto pubblicamente”.