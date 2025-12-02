Occupano posti dei disabili nel parcheggio dell’ospedale, multe ai “furbetti”

I “furbetti” dei parcheggi non si trovano soltanto nel centro cittadino o nei pressi dei luoghi della movida ma anche in ospedale. E sono diversi gli automobilisti che ieri mattina, nell’area di sosta del San Giovanni di Dio, hanno trovato una multa sul parabrezza.

Gli agenti della polizia locale, infatti, hanno effettuato controlli mirati nel parcheggio dell’ospedale di Agrigento. In molti, in assenza di posti, hanno pensato di occupare gli stalli riservati ai disabili pur non avendone titolo. Per questo motivo sono scattate le contravvenzioni. Una pratica, quella di parcheggiare in barba a qualsiasi regola civile, tanto diffusa quanto fastidiosa.