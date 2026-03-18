Strade provinciali, aggiudicata gara d’appalto per la manutenzione

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato il primo dei due appalti relativo all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona ovest. La gara, alla quale hanno preso parte 289 imprese, è stata aggiudicata alla ISOR COSTRUZIONI SRL con sede a Favara, con un ribasso del 32,3562%, per un importo contrattuale di2.807.000,00 euro più Iva, compresi 84.210,00 euro per oneri di sicurezza, interamente finanziati con fondi di bilancio dell’Ente. I lavori dovranno essere effettuati entro un anno dalla data di consegna degli stessi.

“L’assestamento di bilancio ha consentito di programmare interventi di una certa consistenza su viabilità, scuole e manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente – afferma il Presidente Giuseppe Pendolino – Per i tre comparti della rete viaria di nostra competenza sono stati stanziati complessivamente 10.500.000,00 euro, che si aggiungono ai fondi ottenuti con diverse linee di finanziamento regionali e nazionali”.