Omceo, al via il convegno “La figura giuridica del medico nel Diritto penale e Civile”

“La figura giuridica del medico nel Diritto penale e civile”. È questo il tema del convegno, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), in programma venerdì e sabato prossimi, all’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone.

I lavori avranno inizio venerdì 19 , alle 15, e saranno moderati da Salvatore Cardinale, già presidente della Corte d’appello di Caltanissetta. Dopo i saluti di Mario Zappia, commissario straordinario dell’Asp; di Santo Pitruzzella, presidente Omceo Agrigento, si terranno le relazioni di Salvatore Cardinale; Salvatore Vella, procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento; Vincenza Gaziano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento; Cristoforo Pomara, professore ordinario di Medicina legale all’Università degli Studi di Catania. Prevista alle 18 la discussione conclusiva a cura dei consiglieri Omceo Agrigento: Onofrio Cacciatore, Pietro Curella, Fabio Navarra, Leonardo Russo e Ignazio Tavormina, medico legale di Agrigento.

“Etica e codice deontologico – Informazione sanitaria e pubblicità sanitaria” sarà il primo argomento in discussione nella sessione mattutina di sabato. Alle 9 in punto, a relazionare saranno Luigi Traversa, presidente Cao Agrigento, e Salvatore Casà, consigliere Omceo, La mattinata proseguirà con le relazioni di Monica Salerno, professore associato di Medicina legale all’Università degli Studi di Catania; Silvia Capitano e Alfonso Pinto, giudici della sezione Civile del tribunale di Agrigento. Sarà a cura dei consiglieri Omceo Agrigento: Geraldo Alongi, Concetta Giambrone, Pietro Luparello, Giuseppe Gueli; di Adele Lauricella, medico legale di Agrigento e di Emilia Vinti, Anf sezione Agrigento, la discussione conclusiva dei lavori.

“È senz’altro importante sapere quali siano le responsabilità di un medico – afferma Santo Pitruzzella – conoscere le leggi, la perizia, individuare i compiti della dirigenza e avere contezza perfino dell’importanza del consenso informato, dell’anamnesi, della cartella clinica, della registrazione dei dati, … Credo, alla luce dei contenziosi che spesso si verificano in sanità, sia utile conoscere anche le responsabilità civile e penale legate alla professione. Certo, non è che curi meglio il paziente conoscendo le leggi ma, sicuramente, questo aggiunge maggiore consapevolezza in ambito professionale”.

Il convegno, presieduto da Santo Pitruzzella, si avvale della responsabilità scientifica del dottore Carmelo Graceffa e della segreteria scientifica composta dai dottori Geraldo Alongi, Salvatore Casà, Onofrio Cacciatore, Pietro Curella, Concetta Giambrone, Giuseppe Gueli, Pietro Luparello, Fabio Navarra, Leonardo Russo e Luigi Traversa.

Saranno presenti le autorità civili e militari.