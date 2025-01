Ospedale di Agrigento, Capodieci: “stiamo risolvendo i problemi ad uno ad uno”

Continuano i problemi al pronto soccorso di Agrigento. Nei giorni scorsi prima il deputato di Italia Viva Davide Faraone, poi la deputata del Pd Giovanna Iacono e la deputata del M5S Ida Carmina hanno effettuati dei sopralluoghi per verificare le condizioni all’interno della struttura, a seguito delle varie denunce ricevute dai pazienti per le lunghe ore d’attesa nei corridoi, ma non solo anche la mancanza di barelle che ha bloccato le ambulanze davanti il nosocomio. Il manager dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci a margine di una conferenza stampa ha confermato che “ci sono stati dei ritardi ma adesso sono stati avviati i lavori di ristrutturazione per migliorare la qualità dell’accoglienza del paziente ma anche la qualità del lavoro per medici e infermieri. Abbiamo già avviato i lavori per la rianimazione, voi agrigentini, ha sottolineato Capodieci, avrete una delle rianimazioni della Sicilia; altro obiettivo che mi ero prefissato è la rimodulazione e la ristrutturazione delle sale operatorie dell’Ospedale di Agrigento”, ha concluso il manager dell’Asp.