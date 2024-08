Ospedale di Agrigento, encomio speciale da parte di una agrigentina al reparto di ginecologia

L’Unità operativa di ginecologia ed ostetricia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento riceve una nota di elogio da parte di una donna agrigentina per la qualità dei servizi resi all’utenza, il confort del reparto e la professionalità dell’equipe sanitaria.

Di seguito il testo della lettera: “in un’era dove la sanità siciliana fa acqua da tutte le parti, tante volte per colpa dei tagli che vengono perpetrati dalla Regione o dallo stato, io invece voglio encomiare il reparto di ostetricia e ginecologia nella persona del primario, dottoressa Maria Rita Falco Abramo, e di tutti gli operatori sanitari. Dopo alcuni anni sono ritornata in questo reparto per la nascita di mia nipote, ho trovato un reparto rinnovato in tutto. Dalle stanze pulite con letti super tecnologici, dove le pazienti possono riposare tranquillamente. Pulizia delle stanze e di tutto il reparto ottima. Il personale medico e paramedico professionale, coscienzioso, umanamente disponibile. Tutti gli infermieri, OSS e OSA gentilissimi e ti fanno sentire veramente come a casa. Le pazienti finalmente sono libere di stare come vogliono, con fermezza e serietà fanno rispettare gli orari di visita. Un bel cambiamento! Di solito si parla male di questo ospedale ma, almeno questa volta, questo reparto è da dieci! Un reparto rinato e rinomato da una donna primario che merita il mio plauso. Grazie”.