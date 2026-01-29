Ospedale di Licata, Giuseppe Alaimo nuovo direttore dell’Uoc di medicina interna

Il dottor Giuseppe Antonio Alaimo è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna del presidio ospedaliero “San Giacomo D’Altopasso” di Licata. Vincitore di concorso e nominato formalmente con un provvedimento deliberativo dello scorso fine dicembre, il dottor Alaimo è stato ricevuto quest’oggi dal direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale.