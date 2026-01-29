Agrigento
Ospedale di Licata, Giuseppe Alaimo nuovo direttore dell’Uoc di medicina interna
Ha incontrato direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto
Il dottor Giuseppe Antonio Alaimo è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna del presidio ospedaliero “San Giacomo D’Altopasso” di Licata. Vincitore di concorso e nominato formalmente con un provvedimento deliberativo dello scorso fine dicembre, il dottor Alaimo è stato ricevuto quest’oggi dal direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale.
Redazione
