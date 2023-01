Ospedali e ascensori, il commissario Zappia: “lavori avviati per ridare una cosa normale ai cittadini”

Per troppo gli ascensori dell’Ospedale di Agrigento sono stati fermi. “Guasto” è il solito cartello affisso sulla porta degli ascensori, un vero e proprio tormento per i pazienti che devono svolgere delle visite o devono essere ricoverati nei vari reparti.

Il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia ha aperto il suo punto settimanale annunciando i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori dell’ASP di Agrigento.

“Interventi ex novo di tutti gli ascensori degli ospedali di Agrigento e di Sciacca, dichiara il commissario Zappia. Sappiamo bene dei disagi che ci sono stati, cose normali che un ospedale dovrebbe avere ma che in verità non è stato cosi. Mi sono messo a lavoro e insieme agli ingegneri e ai tecnici abbiamo finalmente avviato i lavori per ridare dei ascensori e rendere le cose normali a tutti”, ha concluso Zappia.

I lavori, per un importo a basa d’asta: 293.152,48 euro, aggiudicati dall’impresa Marrocco Elèvator, srl,

dureranno 150 giorni, e interesseranno anche l’ospedale di Sciacca.