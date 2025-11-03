Agrigento
“Ostruzione fognaria in via Ragazzi del 99”, la denuncia di Mareamico
“Ancora una volta nella zona di via ragazzi del 99, per colpa di una ostruzione della condotta fognaria, migliaia di litri di acque nere invadono il boschetto, finiscono nel sottostante vallone ed infine giungono in mare attraverso il fiume Akragas.” Lo scrive in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.
