Serie B Pallavolo, Scalia Sciacca batte Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2

Una vittoria dal sapore speciale per la Scalia Sciacca, che nella quarta giornata del campionato di Serie B di pallavolo ha superato al tie-break la Tonno Callipo Vibo Valentia con il punteggio di 3-2 (25-13, 23-25, 29-27, 19-25, 15-13), al termine di una sfida combattutissima durata oltre due ore e mezza. Davanti a un pubblico calorosissimo, i saccensi hanno iniziato il match in modo travolgente, sorprendendo gli avversari – giunti a Sciacca da imbattuti – con un primo set dominato. La squadra guidata da coach Frinzi Russo ha mantenuto alta la concentrazione per tutta la gara, mostrando carattere e determinazione contro un avversario giovane ma tecnicamente molto valido.

Il match ha vissuto momenti di grande intensità, con continui ribaltamenti e set giocati punto a punto. Decisivo il terzo parziale, vinto ai vantaggi, e il tie-break finale, dove Sciacca ha saputo imporsi con lucidità e grinta. Questa è la prima vittoria casalinga della stagione per la Scalia, che riscatta così il passo falso di due settimane fa contro Letojanni. Con tre successi nelle prime quattro giornate, la squadra mostra segnali concreti di crescita, confermando le buone prospettive di un gruppo profondamente rinnovato.