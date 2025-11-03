Porto Empedocle

Camilleri, Vincenzo Mollica: “intitolargli il mare di Porto Empedocle”

Le parole di Mollica in studio a Rai1 per presentare il suo volume "Amo le triglie di scoglio" dedicato proprio a Camilleri

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

 ”Mi piacerebbe che il mare davanti a Porto Empedocle venisse intitolato ad Andrea Camilleri, che lo chiamassero Mar di Camilleri perché in quel mare ci sono tutte le sue storie, a partire dai romanzi del commissario Montalbano”. E’ la proposta lanciata questa mattina da Vincenzo Mollica, collegato in diretta con ‘UnoMattina News’ per parlare del centenario della nascita del grande scrittore siciliano. Alla proposta di Mollica si sono associati i conduttori Maria Soave e Tiberio Timperi e il giornalista Bruno Luverà, ospite in studio e coautore con Mollica del volume ‘Amo le triglie di scoglio’, dedicato proprio a Camilleri. “In genere si intitolano piazze e strade e a lui va intitolato il mare, perché lui ha seminato, gestito, migliaia di storie. Ogni tanto ne pescava una e ne faceva un libro, un libro da leggere nei momento tristi. Che esista un ‘Mare Camilleri’ dove ritroviamo un Camilleri a pescare sarebbe una cosa bellissima e mi auguro che accada presto“, ha detto lo scrittore.

