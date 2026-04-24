Otto colpi di pistola contro 19enne, tre in carcere

Otto colpi di pistola calibro 22 esplosi nella notte del 20 aprile contro un diciannovenne nella sua abitazione a Canicattì. Il Gip del Tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha disposto il carcere per tre giovani: Matias Constantin Stoica, 19 anni, Christian Capizzi, 18 anni, e Calogero Di Vinci, 19 anni.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo ha ricevuto insistenti telefonate, poi si e’ affacciato alla finestra vedendo quattro persone vestite di scuro. Uno ha esploso i colpi con una pistola. Durante l’aggressione la vittima ha ricevuto su Instagram la foto di un uomo con passamontagna e mitra, seguita dal messaggio: “Per questa non c’è bisogno di mira. Stai pronto”.

La sparatoria è l’epilogo di mesi di intimidazioni iniziate nel settembre 2025 con un ferimento da arma da taglio. Il gip ha evidenziato “l’allarmante pericolosità sociale” disponendo la custodia cautelare.