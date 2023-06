“PA-AG una vergogna lunga 10 anni”, il messaggio di protesta di Casapound Palermo

“PA – AG, una vergogna lunga 10 anni” è un messaggio di protesta in concomitanza con il decimo “anniversario” di un cantiere che sulla carta sarebbe dovuto durare appena 3 anni e che invece sembra ancora lontano dal volgere al termine.

Era il 28 giugno 2013 quando iniziavano i lavori di ammodernamento della tratta Bolognetta – Lercara Friddi, un adeguamento che prevedeva la realizzazione di nuovi svincoli e viadotti.

Un cantiere lungo 34 km, che da 10 anni obbliga gli automobilisti a lunghe attese ai semafori disseminati lungo il percorso e a innumerevoli deviazioni da percorrere alla velocità massima di 30 chilometri orari! L’asse viario è di fondamentale importanza per la viabilità siciliana perché collega la costa meridionale alla costa settentrionale, interessando molti comuni dell’entroterra.

La vergognosa situazione è figlia di lavori fatti male e con lentezza, prova ne è che nel 2014 il viadotto Scorciavacche, inaugurato giorni prima di Natale, è crollato prima di Capodanno.

Con la città di Agrigento eletta Capitale Italiana della Cultura 2025 – conclude la nota del movimento della tartaruga frecciata – ci auguriamo che l’ultimatum del Presidente Renato Schifani, che ha fissato in dicembre 2024 il termine ultimo per la fine lavori, venga rispettato, riuscendo a salvare almeno un briciolo di dignità”. Questa la nota di alcuni Militanti di CasaPound che hanno affisso uno striscione lungo la strada a scorrimento veloce che collega il capoluogo siciliano ad Agrigento, e che da due lustri è un cantiere aperto.