Pallamano Girgenti: mercoledì 1 ottobre la presentazione al Centro Sportivo Don Guanella

Mercoledì 1 ottobre, alle ore 18:30, presso il Centro Sportivo Don Guanella di Agrigento, si terrà la presentazione ufficiale della Pallamano Girgenti alla stampa, alla città, ai tifosi e alle autorità.

L’evento segnerà l’avvio della nuova stagione sportiva che vedrà la squadra agrigentina impegnata nel campionato nazionale di Serie A2. Saranno presenti dirigenti, tecnici e atleti della società, che illustreranno obiettivi e programmi in vista dell’imminente stagione agonistica.

La cittadinanza, gli appassionati di sport e i rappresentanti dei media sono invitati a partecipare.