Palermo

E’ morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci

Il sindaco di Palermo, 'ha onorato la memoria del fratello'

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ morta a 95 anni Anna Falcone, la sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso con la moglie e gli uomini della scorta nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Anna era la prima di tre fratelli. Con la sorella Maria aveva creato la fondazione Falcone. A darne notizia e’ il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“La scomparsa di Anna Falcone – ha detto – rappresenta un momento di profondo cordoglio per la citta’ di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignita’, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni. Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalita’ e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo il piu’ sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunita’”.

E' morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci
