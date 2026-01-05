E’ morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci

E’ morta a 95 anni Anna Falcone, la sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso con la moglie e gli uomini della scorta nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Anna era la prima di tre fratelli. Con la sorella Maria aveva creato la fondazione Falcone. A darne notizia e’ il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“La scomparsa di Anna Falcone – ha detto – rappresenta un momento di profondo cordoglio per la citta’ di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignita’, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni. Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalita’ e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo il piu’ sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunita’”.