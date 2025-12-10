Passaggio fiamma olimpionica da Agrigento, sarà attivato il C.O.C

Dopo la riunione tra gli Enti e le Forze dell’Ordine, che si è svolta presso la Sala Giunta riguardante il “Passaggio della fiamma olimpica– tappa di Agrigento” del 16 dicembre 2025 e la relativa organizzazione, per garantire il corretto svolgimento dell’evento programmato, che vedrà un grande afflusso di persone e relativi mezzi di trasporto, il Sindaco Franco Miccichè con apposito Atto di Indirizzo ha richiesto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in collaborazione con la Protezione Civile Comunale, la Protezione civile del Libero Consorzio (ex Provincia) e del Dipartimento Regionale Protezione Civile (D.R.P.C.) oltre che dei Volontari che saranno attivati da quest’ultima, per garantire un adeguato supporto organizzativo socio-assistenziale e di informazione alla popolazione, in relazione agli eventi. Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), sarà aperto per la giornata del 16 dicembre 2025 dalle ore 08:00 fino a cessato bisogno, sarà allocato nel mezzo mobile messo a disposizione dal Libero Consorzio (ex Provincia), il Responsabile e Coordinatore del C.O.C. dinamico sarà il Funzionario Comunale Dott. Attilio Sciara coadiuvato sinergicamente dal Dott. Salvatore Corbo (Assistente DRPC) e dal Dott. Franco Marzio Tuttolomondo (Libero Consorzio).