Monitoraggio rete gas a Sciacca, tecnici presentano “Picarro Surveyor”

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore all’Ambiente Salvino Patti hanno incontrato questa mattina al Comune di Sciacca una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale. Nel corso dell’incontro, avvenuto in Sala Blasco, la società ha illustrato il sistema adottato per garantire la massima efficienza e sicurezza dell’intero impianto che attualmente si sviluppa in 105 chilometri di rete, con circa 5 mila utenti serviti.

Tecnici di Italgas hanno, quindi, illustrato nel dettaglio le modalità operative adottate dall’azienda nella gestione dell’intera rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso tecnologie all’avanguardia. Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia ritenuta più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Il sistema – hanno spiegato i tecnici – “consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata sugli automezzi di servizio, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli altri operatori del settore. Il software è in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria”.