Canicattì

Parametri acqua irregolari, chiuso il distaccamento Vigili del fuoco di Canicattì

I Sindacati hanno già invocato un tavolo urgente al prefetto, Salvatore Caccamo, alla presenza del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Chiuso, in via precauzionale e temporanea, il distaccamento dei vigili del fuoco di Canicattì. A determinare lo stop, l’usuale e periodica campagna di verifica dei parametri delle acque. Dopo i controlli igienico-sanitari, è emerso che ci sono parametri batteriologici irregolari nelle acque destinate al consumo umano. È scattato l’alert tecnico e il Comando provinciale di Agrigento ha disposto la chiusura del distaccamento. La sede garantisce servizio tecnico urgente non soltanto alla città dell’uva Italia, ma anche ai comuni di Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Grotte, Ravanusa, Camastra.

“Serve, con la massima urgenza, avviare la completa sanificazione e messa a norma dell’impianto idrico del distaccamento che è condizione necessaria per la salute e sicurezza del personale”, scrivono le sigle sindacali – Conapo, Fns Cisl, Uilpa, Confsal, Fp Cgil e Ugl -che hanno già invocato un tavolo urgente al prefetto, Salvatore Caccamo, alla presenza del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. “Ma serve, dicono i sindacati, anche dirimere il rebus normativo ottenendo un quadro chiaro e vincolante sugli impegni presi dal Comune in merito alla nuova sede“.

Ci sono 5 milioni di euro per realizzare il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Canicattì. Ma manca il terreno, l’area dove creare la struttura. Chiuso il distaccamento, sono state riorganizzate – alla sede centrale di Agrigento, che è distante 40 chilometri – tutte le attività logistiche. Allertato anche il vicino comando dei vigili del fuoco di Caltanissetta. “Vogliamo richiamare l’attenzione del prefetto di Agrigento sul perdurare di una questione strutturale ormai nota da anni”, evidenziano i sindacalisti. La sede del distaccamento dei vigili del fuoco cade letteralmente a pezzi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Lavoratori impianto Ecoface fermi da sei mesi, delegazione incontra l’assessore Tamajo
Agrigento

Passaggio fiamma olimpionica da Agrigento, sarà attivato il C.O.C
Agrigento

Capitale della Cultura, Schifani premia Cucinotta: per lei un posto nel Cda nella fondazione Rimed
Canicattì

Parametri acqua irregolari, chiuso il distaccamento Vigili del fuoco di Canicattì
Palermo

Manifestazione agricoltori a Palermo, Coldiretti: ‘basta burocrazia e provvedimenti per crisi idrica’
Catania

Sorpresi a rubare alcuni attrezzi da lavoro da un furgone, tre arresti
banner italpress istituzionale banner italpress tv