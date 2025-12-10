Ultime Notizie

Auto in fiamme lungo la Palermo-Catania: corsia chiusa al traffico

Al momento si transita sulla corsia di sorpasso.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A causa di un veicolo in fiamme, si segnala la temporanea chiusura della corsia di marcia dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, al km 98,600, lungo la carreggiata in direzione Catania, nei pressi di Santa Caterina Villarmosa (CL).

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

