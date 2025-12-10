PRIMO PIANO

Lascia l’auto sul viadotto, trovato morto 57enne

È stato rinvenuto questa mattina il corpo di Vincenzo Riccobono, l’uomo scomparso nella notte tra l’Immacolata e il 9 dicembre.

Pubblicato 21 secondi fa
Da Redazione

È stato rinvenuto questa mattina il corpo di Vincenzo Riccobono, l’uomo scomparso nella notte tra l’Immacolata e il 9 dicembre. La scoperta è avvenuta in un punto impervio sotto il viadotto dell’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Partinico, proprio nell’area in cui fin dalle prime ore si temeva potesse essere accaduto il peggio.

Il cadavere, completamente nascosto dalla vegetazione fittissima del vallone, era rimasto invisibile nonostante le ricerche incessanti condotte per oltre un giorno e mezzo. Né droni né termocamere erano riusciti a captare alcun segnale. Solo l’intervento delle ruspe, che questa mattina hanno creato dei varchi tra rovi e sterpaglie, ha permesso ai soccorritori di individuare il corpo del 57enne.

Le operazioni erano riprese all’alba, intorno alle 6, con vigili del fuoco, polizia, unità cinofile e personale del nucleo Saf nuovamente schierati nella zona del santuario della Madonna del Ponte. L’allarme era scattato dopo il ritrovamento dell’auto di Riccobono, una Fiat Panda lasciata sulla corsia di emergenza dell’A29

