Lite per futili motivi sfocia in una vera e propria rissa: quattro arrestati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato 4 trapanesi responsabili di una rissa che si è consumata in città nei giorni scorsi.

I militari dell’Arma sono stati chiamati ad intervenire per una lite tra un 39enne e un 20enne. All’arrivo sul posto era in corso una vera e propria rissa in quanto in supporto del 20enne erano giunti i due fratelli che si sarebbero scagliati contro il 39enne.

All’esito dell’intervento per due dei quattro arrestati sono servite le cure mediche dei sanitari. A seguito dell’udienza di convalida, dove non è stata emessa misura cautelare, sono stati tutti e quattro rimessi in libertà.