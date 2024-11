Paura tra Agrigento e Favara, perde il controllo dell’auto e si ribalta 

Spaventoso incidente autonomo questa mattina lungo la strada provinciale 3, arteria che collega la zona industriale con la città di Favara. Il conducente di una Volkswagen, dopo aver perso il controllo, si è ribaltato completamente con l’auto. Il veicolo si è totalmente capovolto sul selciato.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale sanitario. Per fortuna, oltre a tanto spavento, non si sono registrate gravi conseguenze. L’automobilista è stato comunque soccorso e trasportato in ospedale per le cure mediche del caso.