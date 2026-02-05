Agrigento

Rottamazione delle cartelle, la nota dell’opposizione: “Il tempo delle promesse è finito”

A firmare la nota congiunta tutti i consiglieri comunali di opposizione ad Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Ieri alla conferenza dei Capigruppo indetta per parlare della rottamazione delle cartelle era presente solamente l’opposizione. Non ci riteniamo soddisfatti, finché la Giunta non fa la delibera ed il dirigente il regolamento, tanto il nostro atto di indirizzo che quello del Sindaco non hanno valore, non sono sufficienti a portare a casa il risultato.” Lo dicono in una nota tutti i consiglieri comunali di opposizione.

“Pertanto, accogliendo la richiesta di tempo da parte del Dirigente, chiediamo al Presidente Civiltà di indire una nuova conferenza dei Capigruppo entro lunedì 16 Febbraio, e convocare il Consiglio il più presto possibile e comunque entro 20 GG dalla data dell’invio della nostra richiesta, come da regolamento, ovvero entro il 25 Febbraio. Il tempo delle promesse è finito, noi vogliamo i fatti o le scuse”.

