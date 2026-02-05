Ricompensa al merito civile per i carabinieri protagonisti di un blitz antidroga: ecco chi sono 

Sono stati tra i protagonisti dell’inchiesta “Piazza Pulita”, l’operazione che ha smantellato una cellula straniera violenta, spregiudicata e dedita allo spaccio a cielo aperto nel pieno centro di Agrigento. Oggi il Comune rende omaggio a quei carabinieri che, con senso del dovere ed intuito investigativo, sono risultati decisivi per la riuscita del blitz.

Si tratta del maresciallo capo Gianluca Garozzo, del maresciallo Francesco Bifulco, del vice brigadiere Domenico De Giglio e dell’appuntato Massimo Pedano. Il Comune di Agrigento ha conferito loro la “ricompensa al merito civile” in una cerimonia che si è svolta questa mattina nell’aula consiliare.

Questa la motivazione: “Per aver contribuito in maniera determinante, con encomiabile senso del dovere, spiccata professionalità ed intuito investigativo al successo di un’indagine delle Forze dell’Ordine finalizzata a disarticolare un gruppo criminale dedito allo spaccio di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, anche nei confronti di minori. L’operazione denominata “Piazza Pulita”, che ha impegnato le forze dell’ordine, si concludeva con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di sei indagati ed il sequestro di un cospicuo quantitativo di droga, suscitando il plauso dell’opinione pubblica”.