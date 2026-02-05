Politica

Ciclone Harry, tre milioni a imprese ittiche per danni a imbarcazioni e acquacoltura

I fondi saranno destinati alle attività che hanno subito danni materiali a imbarcazioni e attrezzature e a quelle di acquacoltura per gli impianti produttivi.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Regione Siciliana stanzia tre milioni di euro per risarcire le imprese ittiche colpite dal ciclone Harry attraverso un avviso pubblicato dal dipartimento della Pesca mediterranea dell’assessorato dell’Agricoltura. I fondi saranno destinati alle attività che hanno subito danni materiali a imbarcazioni e attrezzature e a quelle di acquacoltura per gli impianti produttivi.

«Le risorse – afferma l’assessore Luca Sammartino – aiuteranno le imprese a superare le difficoltà derivanti dal ciclone e a riprendersi il più rapidamente possibile dalle perdite economiche».

Il contributo, voluto dal governo Schifani, è riservato alle aziende iscritte nei registri delle capitanerie di porto della Sicilia, comprese quelle artigianali, della piccola pesca e di acquacoltura che operano sia in acque marine che interne della regione. Gli aiuti saranno determinati in base all’entità del danno con un importo minimo di mille euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Auto esce fuori strada lungo la Ss 115 e finisce nella scarpata: ci sono feriti
Ultime Notizie

Aggredisce gambiano a colpi di machete, arrestato 22enne
di Sandro Catanese

Ricompensa al merito civile per i carabinieri protagonisti di un blitz antidroga: ecco chi sono 
Caltanissetta

Il Comune di Delia a sostegno della popolazione di Niscemi: donati 2 mila euro
Politica

Ciclone Harry, tre milioni a imprese ittiche per danni a imbarcazioni e acquacoltura
Agrigento

Rottamazione delle cartelle, la nota dell’opposizione: “Il tempo delle promesse è finito”
banner italpress istituzionale banner italpress tv