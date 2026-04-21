Pericoli e mancata sicurezza a Fontanelle, insorge il comitato di quartiere

Dopo i lavori alla rete idrica a Fontanelle, la via Alessio di Giovanni e la Piazzetta Terone, versano in condizioni precarie. Buche pericolose non solo per i pedoni ma anche per gli automobilisti. Ma non solo, materiali di risulta sono stati abbandonati in prossimità del parco giochi rendendolo oggi indecoroso. A denunciare la situazione insostenibile è il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” che ha inviato una segnalazione ufficiale ad AICA nel mese di febbraio e ad oggi nulla è cambiato.

“Siamo in attesa di risposte da parte degli enti competenti. Ancora oggi persiste una situazione di pericolo e indecenza, a tutto discapito dei cittadini i quali non possono pagare il prezzo di ripristini incompleti e fatti male. Continueremo a sollecitare finché non avremo risposte concrete”, si legge nella nota da parte del comitato di quartiere.