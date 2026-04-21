Agrigento

Pericoli e mancata sicurezza a Fontanelle, insorge il comitato di quartiere

Dopo i lavori della rete idrica la via Alessio di Giovanni e la Piazzetta Terone, versano in condizioni precarie

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Dopo i lavori alla rete idrica a Fontanelle, la via Alessio di Giovanni e la Piazzetta Terone, versano in condizioni precarie. Buche pericolose non solo per i pedoni ma anche per gli automobilisti. Ma non solo, materiali di risulta sono stati abbandonati in prossimità del parco giochi rendendolo oggi indecoroso. A denunciare la situazione insostenibile è il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” che ha inviato una segnalazione ufficiale ad AICA nel mese di febbraio e ad oggi nulla è cambiato.

“Siamo in attesa di risposte da parte degli enti competenti. Ancora oggi persiste una situazione di pericolo e indecenza, a tutto discapito dei cittadini i quali non possono pagare il prezzo di ripristini incompleti e fatti male. Continueremo a sollecitare finché non avremo risposte concrete”, si legge nella nota da parte del comitato di quartiere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 16enne indagato: “L’ho colpito dopo essere stato aggredito”
Apertura

L’omicidio di Gabriele, il dolore dei familiari davanti l’ospedale: “Non dormiamo più da sabato”
Apertura

Licata, tenta di bruciare viva 84enne, giovane arrestato
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, altri 4 indagati per omissione di soccorso
Apertura

Ladri svaligiano casa di parrucchiere a Canicattì, rubati 10 mila euro tra soldi e gioielli 
banner italpress istituzionale banner italpress tv