Michele Sodano: “Accolgo con attenzione l’appello della Caritas Diocesana e della Fondazione Mondoaltro”

“La vostra lettera è un appello che richiama alla responsabilità e al vero senso della politica. Lo raccolgo, a nome mio e della comunità di donne e uomini che, con libertà, coraggio e la volontà di mettere a disposizione le proprie competenze, si è fatta avanti per amministrare Agrigento e aprire una nuova stagione di impegno civico”. Cosi il candidato sindaco di Agrigento, Michele Sodano, rispondendo alla lettera ricevuta da parte della Caritas Diocesana e della Fondazione MondoAltro.

“Nelle vostre parole riconosco un richiamo che appartiene alla tradizione più alta della Chiesa e alla migliore cultura civile”, dichiara Sodano che continua: “Vivere la politica non come gestione del potere, ma come progetto di vita etico, come servizio e tensione verso un fine più alto, il bene comune. Solo a partire dalla realtà degli ultimi può nascere una nuova cultura cittadina, fondata sulla solidarietà, sul senso di comunità e sulla responsabilità. In questa prospettiva, le priorità che indicate, dal contrasto alla povertà e al disagio abitativo, al sostegno ai giovani, al lavoro, fino alla promozione del volontariato e dell’inclusione, rappresentano un riferimento concreto che intendiamo assumere e tradurre nella nostra azione di governo. A questo appello non ci si può sottrarre”, conclude. “Va assunto con rigore, con sobrietà, con spirito di collaborazione tra istituzioni e forze sociali. Per questo esprimo l’auspicio che questo cammino possa e debba essere comune”.

Se gli agrigentini ci affideranno l’immensa responsabilità di guidare la città, siamo certi di poter camminare insieme per restituire dignità e giustizia alla nostra comunità.

Con viva stima e i migliori auspici,