Spiazzo piano San Gregorio abbandonato, Codacons: “lo ripuliamo noi, dateci il nulla osta”

“Oggi a distanza di un anno dallo scorso nostro intervento, siamo davvero sgomenti a vedere quella zona spesso meta di fedeli Agrigentini e non, in uno stato di abbandono assoluto, ci Siano rilasciati i nulla osta e saremo noi a ripulirlo ed installare un faro a led con pannello solare”. Cosi il responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali Giuseppe Di Rosa mostrando le foto di Piano San Gregorio, spiazzo che ospita la croce in ricordo della visita del Papa Giovanni in totale stato di abbandono.