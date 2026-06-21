Realmonte

“Cuddiruni Fest”, piazza Umberto I invasa per la prima serata: stasera gran finale

Degustazioni, dibattiti e musica celebrano un prodotto identitario di Realmonte

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione



Una piazza Umberto I stracolma ha accolto la prima serata del “Cuddiruni Fest”, la manifestazione dedicata a uno dei prodotti simbolo della cultura culinaria locale promossa con il contributo dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia che Piace 2026”, e realizzata dal Comune di Realmonte, con la direzione artistica di Marco Gallo, della Southmovie comunicazione.

L’evento ha portato a Realmonte centinaia di persone, che hanno affollato il centro città per partecipare alle degustazioni, visitare il mercatino dell’artigianato e assistere al primo talk, dedicato al tema “Le radici dei sapori, il turismo enogastronomico e la riscoperta delle tradizioni”, seguito dall’intrattenimento musicale della HMORA Band che ha fatto ballare giovani e meno giovani con i loro ritmi latini.

“La prima edizione è stata già un successo – commenta il sindaco Alessandro Mallia -. La presenza delle persone ci dimostra che comunque Realmonte oggi ha un’alta attrattività, ed è quello che noi ci aspettavamo. Abbiamo lavorato un anno per questo tipo di risultato: promuovere il territorio e un comune che è rivolto al turismo e anche alla tradizione. Il cuddiruni è il nostro piatto tipico, che oggi è stato anche rivisto con l’inserimento del pesce o la trasformazione in un dolce. Faremo in modo che il Festival del Cuddiruni diventi una Sagra: abbiamo le potenzialità per poterla portare avanti negli anni”.

“Quest’anno è una prima edizione sperimentale – commenta l’assessore allo sport, turismo e spettacoli Marika Salemi -, ma abbiamo già in programma qualcosa di un po’ più grande. È un’occasione fondamentale per il nostro territorio per far conoscere le nostre eccellenze gastronomiche ma anche per far conoscere i nostri prodotti locali”.

Il “Cuddiruni fest” continua oggi: alle 21 sul palco si terrà prima il talk su “L’enogastronomia siciliana nel mondo”, per riflettere sul valore internazionale delle eccellenze agroalimentari dell’Isola. A chiudere la serata sarà il concerto della Centroquattro Band.

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