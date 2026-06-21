Agrigento

Moto fuori strada nel Messinese, ferito gravemente il presidente di Sicindustria Agrigento

Nel tentativo di evitare dei cani randagi, il motociclista ha perso il controllo del mezzo. La moto è uscita di strada e i due occupanti sono precipitati in una scarpata.

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Grave incidente ieri per Antonio Siracusa, presidente di Sicindustria Agrigento. L’uomo viaggiava in moto insieme alla compagna quando, lungo una strada sterrata tra Montalbano Elicona e Tripi, nel Messinese, sarebbe stato inseguito da un branco di cani randagi.

Nel tentativo di evitare gli animali, il motociclista ha perso il controllo del mezzo. La moto è uscita di strada e i due occupanti sono precipitati in una scarpata.

Ad avere la peggio è stato Siracusa, che ha riportato ferite gravi. Soccorso e trasportato all’ospedale di Patti, è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico. Successivamente è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

La compagna ha riportato lesioni meno serie, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti e cure.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.

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