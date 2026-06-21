Auto in corsa travolge gruppo di ciclisti, morta una donna di 41 anni
Un’auto ha invaso la carreggiata, sorpassando tre veicoli nonostante ci fosse la linea continua, travolgendo un gruppo di ciclista
Dramma nel Palermitano. Un’auto ha invaso la carreggiata, sorpassando tre veicoli nonostante ci fosse la linea continua, travolgendo un gruppo di ciclista. Una donna è morta e almeno un’altra persona sarebbe ferita in gravi condizioni. È successo a Pioppo, alle porte di Palermo. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indaga la Procura di Palermo. La vittima è Mirela Nicoletta Rusu e aveva 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta Pioppo, frazione di Monreale, condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, ha invaso l’altra corsia investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo.