Apertura

Auto in corsa travolge gruppo di ciclisti, morta una donna di 41 anni

Un’auto ha invaso la carreggiata, sorpassando tre veicoli nonostante ci fosse la linea continua, travolgendo un gruppo di ciclista

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Dramma nel Palermitano. Un’auto ha invaso la carreggiata, sorpassando tre veicoli nonostante ci fosse la linea continua, travolgendo un gruppo di ciclista. Una donna è morta e almeno un’altra persona sarebbe ferita in gravi condizioni. È successo a Pioppo, alle porte di Palermo. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indaga la Procura di Palermo. La vittima è Mirela Nicoletta Rusu e aveva 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta Pioppo, frazione di Monreale, condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, ha invaso l’altra corsia investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.22/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.22/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Dramma sulla Palermo-Agrigento, 30enne muore in incidente stradale 
Apertura

Auto in corsa travolge gruppo di ciclisti, morta una donna di 41 anni
Agrigento

Si ribalta con il trattore ad Agrigento, 77enne in gravi condizioni 
Agrigento

Tentano truffa ad anziana ma vengono bloccati dai carabinieri, 3 arresti 
Agrigento

Maxi furto di rame in un’azienda alla zona industriale, danni per 50 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv