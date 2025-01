Piazza Pirandello trasformata in parcheggio selvaggio: la denuncia del Codacons

“Piazza Pirandello da spazio che dovrebbe essere destinato a pedoni e turisti, è stata trasformata in un parcheggio selvaggio. Moto parcheggiate direttamente davanti all’ingresso del Palazzo Comunale, compreso l’utilizzo dell’ingresso principale come posteggio per motocicli, l’auto di servizio del sindaco parcheggiata davanti al Municipio, nonostante a pochi metri esista uno spazio riservato, e l’apertura indiscriminata al traffico veicolare, che vanifica ogni possibilità di restituire alla piazza la sua funzione storica, culturale e sociale”. Questa la nuova denuncia del Codacons che chiede all’amministrazione Miccichè interventi immediati per ripristinare il decoro urbano e fermare il danno economico arrecato alle casse comunali.

“A pochi metri da Piazza Pirandello si trova il parcheggio pluripiano, che potrebbe essere utilizzato per accogliere i veicoli, evitando così l’attuale situazione di degrado e congestionamento. La scelta dell’amministrazione di non incentivare l’uso del parcheggio regolamentato, si legge nella nota del Codacons, ma di lasciare che la piazza venga occupata da veicoli in sosta non autorizzata, si traduce in un danno economico diretto per il Comune, privato degli introiti derivanti dall’utilizzo del parcheggio a pagamento. È necessario un intervento immediato per riportare ordine e trasparenza”, ha concluso il Codacons che continuerà a vigilare e a denunciare ogni forma di cattiva gestione che danneggi il bene comune e l’immagine di Agrigento.