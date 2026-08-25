Sere Fai d’estate: gran finale con “Poetica”, iniziativa dedicata alle arti orali e alla poesia

Fino a metà settembre 2026 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d’apertura per ospitare in 15 regioni d’Italia oltre 350 esperienze fra cultura, arte, storia, natura ed enogastronomia. Torna l’atteso appuntamento con “Sere FAI d’Estate”, un ricco calendario lungo 3 mesi di iniziative per godere del fascino dei Beni della Fondazione,attraverso una proposta varia e inedita di esperienze serali.

Gli appuntamenti speciali che da inizio luglio hanno visto il Giardino delle Kolymbethra e Case Montana – luogo straordinario che coniuga archeologia, biodiversità e pratiche agricole tradizionali e che racchiude oltre 2.500 anni di storia della Valle dei Templi di Agrigento tra olivi secolari, agrumi profumati e antichi ipogei sotterranei – accogliere i visitatori al calare del sole, nelle prime ore della notte e anche alle prime luci dell’alba si avviano verso la conclusione. Fino a giovedì 27 agosto sarà possibile effettuare visite all’imbrunire, con aperitivo frugale, alle Case Montana, dal cui belvedere si potranno ammirare la Kolymbethra e la Valle dei Templi quando la luce si fa morbida e il paesaggio si tinge d’oro, venerdì 28 agosto ultima opportunità per partecipare alle degustazioni di vini autoctoni e prodotti tipici locali in occasione di Fuori cantina, mentre gran finale sabato 29 agosto con Poetica. Arti orali e poesia al Giardino della Kolymbethra, una serata del Festival MutaMuta di Agrigento che porterà, tra gli agrumeti della Valle dei Templi, voci poetiche contemporanee e performance di poetry slam ispirate al contesto del Bene. Il Giardino della Kolymbethra è visitabile anche in orario diurno, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00, salvo prolungare l’orario di chiusura in occasione degli eventi di “Sere FAI d’Estate”. La visita al Giardino comprende anche l’accesso a Case Montana, edificio rurale storico che dal Settecento domina la valle della Kolymbethra, sul ciglio del versante opposto al Tempio dei Dioscuri, interessato da un importante restauro curato dal FAI che ne ha permesso l’apertura al pubblico lo scorso dicembre. Queste le ultime Sere FAI d’Estate in programmaal Giardino della Kolymbethra e a Case Montana:

Tramonti a Case Montana 25-26-27 agosto Aperitivo dalle ore 19 alle 21; visita guidata ogni 20 minuti a partire dalle 19.15

All’imbrunire, quando la luce si fa morbida e il paesaggio si tinge d’oro, Case Montana apre le sue porte per un’esperienza intima e suggestiva alla Kolymbethra. Dal belvedere, con lo sguardo che abbraccia la Valle dei Templi, i visitatori saranno accolti da un aperitivo frugale, pensato per valorizzare sapori semplici e autentici, da gustare lentamente mentre una musica di sottofondo accompagna l’atmosfera. Un momento di quiete e bellezza, in cui lasciarsi andare al ritmo lento del crepuscolo e al fascino del panorama. Il biglietto include la visita guidata alle Case, per scoprirne la storia, l’architettura e l’anima prima di vivere il piacere dell’aperitivo al tramonto. Accesso con regolare biglietto di ingresso al Giardino della Kolymbethra e alla Valle dei Templi, aperitivo non incluso. Prenotazione fortemente consigliata, posti limitati.

Fuori cantina Venerdì 28 agosto Inizio degustazione alle ore 20.45

Venerdì 28 agostoal Giardino della Kolymbethra si potrà intraprendere un viaggio enogastronomico attraverso i vini pregiati e le culture vinicole di cantine selezionate della provincia e della Regione. Un percorso esperienziale e sensoriale sui vini siciliani, immerso tra alberi di agrumi e ulivi secolari, accompagnato da esperti e sommelier. Con ogni calice è prevista una piccola degustazione di prodotti tipici locali. L’iniziativa, patrocinata dal Parco della Valle dei Templi e Diodoros, il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e agricolo della Valle dei Templi, è organizzata in collaborazione con il giornalista e sommelier Salvo Ognibene, Associazione Nettuno e Mediterraneo Yachting Club. Per partecipare all’evento è necessario accedere dall’ingresso di Porta V (Valle dei Templi).

Poetica. Arti orali e poesia al Giardino della Kolymbethra Sabato 29 agosto Ore 19.30

Nell’ambito del Festival MutaMuta di Agrigento, serata di poetry slam al tramonto al Giardino della Kolymbethra, miracolo di ingegneria antica e natura, una conca dove l’acqua, portata dagli ipogei, ha trasformato la roccia in paradiso. La poesia per sua natura scava dentro chi scrive e chi ascolta, porta alla luce il sommerso, fiorisce nel pubblico attraverso la condivisione della parola viva, e così anche la pratica del poetry slam che con questo luogo condivide la dinamica fertile e generativa. Non si tratterà di una semplice gara, ma di un rito collettivo in cui la parola viva dei poeti risuonerà tra gli ulivi secolari e gli aranceti, creando un ponte tra la storia millenaria del luogo e le urgenze della contemporaneità incarnate dalla voce di poeti e performer siciliani e nazionali. I poeti diventano antenne capaci di captare l’identità del luogo, traducendo la pietra, l’acqua e le piante, ma anche ciò che il luogo racconta: il valore della biodiversità, la resistenza della bellezza, il sommerso e la tutela ambientale, il legame alle radici e la cura. A cura della poetessa agrigentina Gloria Riggio. Per partecipare all’evento è necessario accedere dall’ingresso di Porta V (Valle dei Templi).