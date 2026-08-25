Nove veicoli rubati in una sola giornata, polizia li restituisce ai legittimi proprietari 

Nel corso della prima metà dell’anno, la Polizia di Stato a Catania ha restituito ai legittimi proprietari oltre 250 veicoli rubati. In un solo giorno, i poliziotti della Questura di Catania sono riusciti ad individuare 9 veicoli rubati, che sono stati poi riconsegnati alle vittime dei furti.

Durante l’attività di controllo del territorio, la squadra volanti pattuglia tutti i quartieri della città, con particolare attenzione a quelle zone in cui più frequentemente vengono momentaneamente lasciati i veicoli provento di furto. Una volta rinvenuti tali veicoli, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso avviano le procedure per risalire ai proprietari che hanno sporto denuncia, in modo da provvedere alla restituzione dei mezzi ritrovati.

In alcune occasioni i veicoli vengono sequestrati ai ladri in flagranza di reato oppure a chi viene fermato alla guida di un veicolo risultato rubato in precedenza. Ma, nella maggior parte dei casi, i mezzi vengono rinvenuti, anche a distanza di giorni dalla commissione del furto, in luoghi che i ladri ritengono sicuri per mancanza di sistemi di videosorveglianza. Tale stratagemma viene reso vano dalla approfondita conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali da parte dei poliziotti della squadra volanti e motovolanti della Questura, frutto di un costante lavoro di pattugliamento di tutti i quartieri della città. A quel punto i poliziotti, rintracciata la vittima del furto, attendono l’arrivo del proprietario direttamente sul posto, per la restituzione. Nei casi in cui non è possibile effettuare la consegna nell’immediato, il veicolo viene affidato ad una ditta di soccorso stradale per poi concordare con il proprietario le fasi della restituzione.