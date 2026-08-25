Droga, sequestrato un chilo di stupefacente: due arresti

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo. Nelle ultime ore, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto due giovani e recuperato un ingente quantitativo di droga destinato al mercato locale.

Il primo intervento è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi che durante un pattugliamento nella zona di via ai Fossi, hanno notato a bordo di un ciclomotore due giovani con un atteggiamento sospetto. Alla vista dell’equipaggio e al momento dell’intimazione dell’alt, il conducente dello scooter si è dato a una repentina fuga a forte velocità, mentre il passeggero — un 20enne palermitano con precedenti di polizia — è sceso dal mezzo tentando di dileguarsi a piedi. Nel corso della fuga, il giovane si è disfatto di un pacchetto di sigarette prontamente recuperato dagli operanti che all’interno conteneva 4 dosi di crack, 4 di cocaina e una di hashish. Il ventenne è stato bloccato e tratto in arresto per produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono tuttora in corso le indagini per identificare il soggetto alla guida del ciclomotore.

Un secondo arresto è stato eseguito dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile nei pressi di via Belgio. Un 22enne residente a Partanna (TP), notato dai Carabinieri per la sua condotta sospettata, è stato sottoposto a perquisizione personale. All’interno dello zaino del giovane, i militari hanno rinvenuto 10 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato ha consentito di recuperare ulteriori 100 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento e il dosaggio della sostanza. Tutto il materiale stupefacente sequestrato — per un totale complessivo superiore a un chilogrammo — è stato inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per gli accertamenti tecnici di rito. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.