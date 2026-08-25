“Battiato Tribute – La cura dell’eterno”, giovedì 27 agosto al Teatro dell’Efebo

Grande attesa per il prossimo evento di “Efebo in Musica” previsto dal cartellone 2026 al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio di Agrigento. Giovedì 27 agosto, sempre alle ore 21:00, sul palco del Giardino Botanico e dopo lo straordinario successo del “Requiem” di Mozart, sarà nuovamente di scena il Coro Lirico Siciliano, diretto dal Maestro Francesco Costa, con “Battiato Tribute – La cura dell’eterno”, omaggio ad uno dei più amati artisti italiani che ha già fatto registrare uno straordinario successo nei vari appuntamenti dell’estate siciliana. La proposta è un omaggio sinfonico-vocale al genio musicale di Battiato, ricco di emozioni grazie all’unione di testi e musiche del cantautore siciliano con gli arrangiamenti per ensemble vocale ed orchestrale ai quali il Coro Lirico Siciliano ci ha già abituati nel recente passato. Con il Coro Lirico sul palco ci sarà anche Rita Botta, una delle più talentuose interpreti della musica e della tradizione vocale siciliana.

“Anche questo spettacolo sta registrando un gran numero di richieste, segno che le nostre scelte nella composizione del cartellone 2026 sono state apprezzate dal pubblico” afferma il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “Il Teatro dell’Efebo è una risorsa che ci consente di proporre tanti appuntamenti di altissimo livello per arricchire le occasioni di intrattenimento per residenti e turisti”. I biglietti degli eventi in cartellone possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.