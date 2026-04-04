Agrigento

Picchia la madre per i soldi della droga, arrestato ventenne 

L’epilogo negli scorsi giorni quando il ventiduenne, al rifiuto della mamma di consegnagli i soldi per acquistare crack, si è scagliato contro di lei

Pubblicato 2 giorni fa
Da Redazione

È un vero e proprio dramma familiare quello che si è consumato ad Agrigento e che vede protagonisti madre e figlio. Lei stanca dei soprusi, delle continue richieste di denaro, degli insulti e delle botte; lui con evidenti problemi legati alla droga. L’epilogo negli scorsi giorni quando il ventiduenne, al rifiuto della mamma di consegnagli i soldi per acquistare crack, si è scagliato contro di lei.

Tempestivo, in questo caso, l’intervento dei carabinieri che hanno scongiurato conseguenze ben peggiori. Il giovane è stato così sottoposto alla libertà vigilata con diverse prescrizioni che però sarebbero state puntualmente disattese. Per questo motivo la polizia ha eseguito un ordine di carcerazione disposto dall’autorità giudiziaria. Il ventenne è stato arrestato e portato in carcere.

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