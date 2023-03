Pnrr, al via protocollo di intesa tra l’Ordine degli Ingegneri di Agrigento e la SIEP-IALE

Venerdì 31 marzo, alle ore 15:00, presso la Sala Convegni “E. Guggino” dell’Ordine, in Via Gaglio n° 1 ad Agrigento, sarà presentato il protocollo di intesa tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento e la SIEP-IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, rappresentata dal Presidente nazionale, Prof. Emilio Padoa-Schioppa, presente in sede. Interverranno tantissime altre autorità ed esperti del settore, tra cui i rappresentanti degli Enti che stanno sponsorizzando la divulgazione dell’iniziativa, ossia il Polo Universitario della Provincia di Agrigento (Prof. Gianfranco Tuzzolino), il Comune di Favara (Sindaco Antonio Palumbo), l’AIPIN (Federico Preti/Gianluigi Pirrera), alcuni Presidenti degli Ordini Professionali Tecnici, il Segretario Nazionale del CNI (Giuseppe Margiotta), la Consulta Regionale degli Ingegneri Siciliani.

Il Consiglio dell’Ordine, presieduto da Achille Furioso, ritiene opportuno promuovere e rilanciare una delle tematiche più attuali e cogenti che riguarda la professione di ingegnere, ovvero la tutela dell’Ambiente e del valore del Paesaggio nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mira, infatti, ad un percorso di transizione ecologica, dovuto ma non facile per il rispetto dei tempi previsti dalle procedure di attuazione degli interventi.

Durante la conferenza stampa verrà illustrato il suddetto protocollo di intesa che prevede, nel quadro di una più ampia collaborazione tra i due Enti, l’organizzazione di eventi ed iniziative volti alla promozione della tutela dell’Ambiente e del Paesaggio.

Seguirà un convegno sul tema, con relazioni di esperti ed una tavola rotonda che coinvolgerà le amministrazioni, gli Ordini Professionali ed il pubblico in un dibattito finalizzato a riflettere su opportunità e soluzioni. Sono stati inviati anche i Sindaci dei comuni della Provincia.

Nel corso della conferenza stampa verranno anticipate anche nuove iniziative promosse dall’Ordine per rilanciare la professione e la sua sinergia con il territorio.