Si schianta con la moto contro un’auto: il 19enne risulta positivo ad alcol e cannabis

Un incidente stradale con feriti, poi gli accertamenti sanitari che hanno fatto emergere la positività all’alcol e alla cannabis del giovane alla guida del motociclo. È quanto accaduto a Biancavilla, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 19enne per guida sotto l’influenza dell’alcol e dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Il sinistro si è verificato quando il ragazzo, alla guida di un motociclo, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’autovettura, nel quale alcune persone hanno riportato lesioni. I militari dell’Arma, intervenuti per i rilievi, hanno provveduto a mettere in sicurezza i conducenti e ad avviare le necessarie verifiche per ricostruire l’accaduto. In particolare, gli approfondimenti sono proseguiti attraverso l’acquisizione degli esami tossicologici eseguiti presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, dai quali è emerso, a carico del 19enne, un tasso alcolemico pari a 0,80 g/l, oltre alla presenza di cannabinoidi, con un valore rilevato di 2,12 ng/ml. Gli esiti degli esami hanno quindi consentito ai Carabinieri di delineare un quadro che ha fatto scattare le contestazioni previste dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, rispettivamente per la guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Sulla base degli elementi raccolti, il giovane è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Mettersi alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche o assunto sostanze stupefacenti significa esporsi a rischi molto elevati e mettere in pericolo non soltanto la propria incolumità, ma anche quella degli altri utenti della strada. L’alcol, infatti, altera la capacità di giudizio, riduce i tempi di reazione, compromette la coordinazione dei movimenti e rende più difficile valutare correttamente distanze e velocità, favorendo comportamenti imprudenti e manovre pericolose. Anche l’assunzione di cannabinoidi può incidere sensibilmente sulle capacità necessarie per una guida sicura, compromettendo l’attenzione, la concentrazione, la percezione dello spazio e del tempo e la capacità di reagire tempestivamente agli imprevisti. Quando alcol e sostanze stupefacenti vengono assunti insieme, i loro effetti possono sommarsi, determinando un’ulteriore compromissione delle capacità psicofisiche e aumentando il rischio di provocare incidenti, anche con conseguenze gravi o irreversibili. Per questo motivo, i Carabinieri richiamano l’attenzione sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida: chi ha bevuto o assunto sostanze stupefacenti non deve mettersi al volante. La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e una scelta consapevole può fare la differenza tra un viaggio senza conseguenze e una tragedia.