Agrigento

Prende forma la 78ª edizione Mandorlo in Fiore, Cantone: “Sarà evento straordinario”

La kermesse è in programma dal 7 al 15 marzo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oltre venti gruppi folkloristici contattati e molti dei quali avrebbero già dato conferma. Almeno due bande musicali siciliane, i Tammura di Girgenti, la sfilata dei carretti siciliani e le immancabili majorette. Sono alcune delle anticipazioni della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, l’evento più seguito ad Agrigento. La kermesse è in programma dal 7 al 15 marzo.

L’assessore al turismo Carmelo Cantone, in un’intervista al quotidiano La Sicilia, è sicuro: “Sarà un evento straordinario, un momento di forte identità agrigentina simbolo di pace, tradizione e apertura al mondo intero”. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale si è messa in moto nominando tre consulenti: si tratta di Giovanni Di Maida, che si occuperò del progetto culturale; Riccardo Cacicia, che si occuperà del lato artistico, e Luigi Costanza, a cui verrà affidata la parte tecnica-organizzativa. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Favara

A Favara l’ultimo saluto all’avvocato Totò Re
Agrigento

Insulta e picchia la compagna, denunciato 45enne agrigentino 
Agrigento

Prende forma la 78ª edizione Mandorlo in Fiore, Cantone: “Sarà evento straordinario”
Catania

Escursionista muore per un malore sull’Etna
Giudiziaria

Strage di Monreale, genitori di uno degli indagati temevano di essere intercettati 
Palermo

Ancora colpi di pistola contro la parrocchia dello Zen
banner italpress istituzionale banner italpress tv