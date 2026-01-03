Prende forma la 78ª edizione Mandorlo in Fiore, Cantone: “Sarà evento straordinario”

Oltre venti gruppi folkloristici contattati e molti dei quali avrebbero già dato conferma. Almeno due bande musicali siciliane, i Tammura di Girgenti, la sfilata dei carretti siciliani e le immancabili majorette. Sono alcune delle anticipazioni della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, l’evento più seguito ad Agrigento. La kermesse è in programma dal 7 al 15 marzo.

L’assessore al turismo Carmelo Cantone, in un’intervista al quotidiano La Sicilia, è sicuro: “Sarà un evento straordinario, un momento di forte identità agrigentina simbolo di pace, tradizione e apertura al mondo intero”. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale si è messa in moto nominando tre consulenti: si tratta di Giovanni Di Maida, che si occuperò del progetto culturale; Riccardo Cacicia, che si occuperà del lato artistico, e Luigi Costanza, a cui verrà affidata la parte tecnica-organizzativa.