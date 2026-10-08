Agrigento

Prevenire i rischi del web, gli studenti dell’Anna Frank incontrano la Polizia Postale

Gli agenti della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato hanno approfondito i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali

Pubblicato 35 minuti fa
Da Irene Milisenda

Prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall’uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network. E’ questo l’obiettivo del progetto di sensibilizzazione “Una Vita da Social – Action Week” promosso dalla Polizia di Stato. Ad Agrigento, gli agenti della sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, questa mattina hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank” del plesso V. Reale di Fontanelle; un momento di confronto sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line.

“La collaborazione con la Polizia di Stato rappresenta un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione, attraverso un confronto diretto con professionisti impegnati quotidianamente nella prevenzione dei rischi connessi al mondo digitale”, ha dichiarato la dirigente Carmela Campo. “La scuola, insieme alle famiglie e alle istituzioni del territorio, promuove una cultura della responsabilità e del rispetto che si traduce in una progettualità attenta a preparare e ad accompagnare gli studenti, non solo verso un utilizzo sempre più consapevole e sicuro degli strumenti digitali ma, anche e soprattutto, verso una comunicazione orientata all’ascolto, all’empatia e al rispetto degli altri che faccia delle parole disarmate, prive cioè di ogni intenzione aggressiva e polemica, il nuovo codice comunicativo per un confronto sereno e costruttivo tra pari”, ha concluso la Campo.

Durante l’incontro sono stati approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali.

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