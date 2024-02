Progetto Micropolis: ad Agrigento due sportelli gratuiti per l’aiuto sociale e il supporto psico-pedagogico

Sono attivi, presso lo spazio Micropolis di Agrigento (IC “Anna Frank” plesso: Scuola dell’Infanzia Collodi, via Alessio di Giovanni, 35 – Fontanelle) due sportelli di ascolto e aiuto per rafforzare i servizi di comunità già avviati dal Progetto Micropolis, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che riguarda la cura e l’educazione dei più piccoli (fascia d’età 3/6 anni) e delle loro famiglie, attraverso azioni mirate allo sviluppo delle competenze di base e life skills.

All’interno dello spazio, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Familia”, ogni lunedì e giovedì, dalle 16.30 alle 18.30 psicologi – psicoterapeuti attraverso la condivisione di prassi e strategie educative, accompagneranno le famiglie nel percorso della nascita, della maternità, della paternità e al rafforzamento delle competenze genitoriali (sportello clinico psico – pedagogico di ascolto). Inoltre, assistenti sociali ed operatori legali, opereranno ai fini della prevenzione, il sostegno e il recupero di persone in condizioni di bisogno e/o disagio (sportello di aiuto – sociale).

Si può prenotare un appuntamento o inviare una richiesta ai seguenti contatti:

Tel 0922/37101; Cell. 345/2198513; Mail: micropolisservizifamiglie@gmail.com.

Il progetto Micropolis è stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Capofila “Consorzio Solidalia”; partner di progetto: Arché Onlus, Associazione Casa della Comunità Speranza, Associazione Eduverso, Comitato di quartiere Fontanelle Insieme, Familia Società Cooperativa Sociale, Comune di Marsala, Comune di Mazara del Vallo, Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, IACP Trapani, Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” Marsala, Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino – D. Ajello”, Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank”, Istituto scolastico I.C. G. Boscarino – A. Castiglione, Koinonia C.S.R.L., Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, Parrocchia San Nicola – Fontanelle, Synergia Srl, Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Zeroseiup s.r.l.