Progetto Sorriso: raccolta di beni alimentari e per l’igiene personale per mamme in difficoltà

Il Club Service Inner Wheel di Agrigento insieme ai giovani dei club Rotaract ed Interact ha promosso con successo il Progetto Sorriso, un’iniziativa solidale dedicata alla raccolta di beni alimentari e prodotti per l’igiene personale a favore delle famiglie in difficoltà, con un’attenzione particolare a mamme sole con bambini piccoli. L’evento, organizzato sabato 23 novembre 2024, si è svolto presso il supermercato Conad del centro commerciale Città dei Templi di Agrigento, e ha visto una straordinaria partecipazione da parte della comunità.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità per sostenere le mamme sole in difficoltà economica che, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, si trovano ad affrontare difficoltà sempre maggiori. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il bisogno di aiuto si fa ancora più urgente, e il Progetto Sorriso si inserisce come un gesto concreto di solidarietà per alleviare le sofferenze di chi è più vulnerabile.

Le socie del Club Inner Wheel, coordinate dalla presidente Lea Ceserani, insieme ai giovani del Rotaract ed Interact si sono ritrovati presso il supermercato per raccogliere beni alimentari e prodotti per l’igiene personale e per l’infanzia. La generosità dei cittadini e la sensibilità della comunità agrigentina sono state evidenti, con numerosi acquisti e donazioni che hanno permesso di raccogliere un’ingente quantità di beni.

Grazie a questa generosa raccolta, i beni raccolti verranno consegnati al Cav – Centro aiuto alla vita Opera Don Guanella di Agrigento, associazione che da anni supporta le mamme in difficoltà, che si occuperà di distribuirli a chi ne ha di bisogno.

La presidente del Club Inner Wheel di Agrigento, Lea Ceserani, ha espresso il proprio entusiasmo per il successo dell’iniziativa, dichiarando: “Siamo felici in un momento particolarmente difficile per molte famiglie, di aver contribuito insieme al Cav – Centro aiuto alla vita di Agrigento, ad aiutare tante mamme da sole con bambini piccoli. La crisi economica ha messo a dura prova molte persone con l’avvicinarsi delle festività natalizie, siamo grati per la possibilità di dare un po’ di sollievo a chi ha più bisogno. Un sentito ringraziamento va ovviamente anche a tutte le persone che hanno deciso di donare, alla direttrice del centro commerciale Città dei Templi e al direttore del supermercato Conad per averci permesso di realizzare questo progetto.”

Il Progetto Sorriso ha dimostrato ancora una volta l’importanza della solidarietà e della rete di supporto che si crea all’interno della comunità. Nonostante le difficoltà economiche, la generosità dei cittadini e l’impegno delle socie del Club Inner Wheel sono stati un segno tangibile di speranza per chi vive momenti di disagio. L’iniziativa si è rivelata un successo, e con l’avvicinarsi delle festività, si auspica che altre azioni solidali possano continuare a portare un sorriso a chi ne ha più bisogno.