Fortino della droga “protetto” dalle telecamere, arrestato spacciatore

I poliziotti della Questura di Catania hanno scoperto e smantellato una piazza di spaccio, allestita in uno stabile in via Juvara, organizzato con un sofisticato sistema di videosorveglianza, congegnato per intercettare in tempo l’arrivo delle forze di Polizia, mettendo al riparo spacciatori e clienti da eventuali controlli.

Durante un servizio di controllo nel quartiere, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno notato alcuni soggetti da loro conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti nei pressi di un vecchio stabile di via Juvara. Pertanto, hanno proceduto ad un controllo approfondito, pur adottando la massima cautela in modo da evitare che qualcuno potesse lanciare l’allarme. Quindi, hanno perlustrato le vie circostanti per individuare eventuali vie di fuga ed individuato con esattezza il punto d’accesso dell’edificio, un grosso portone in ferro, di nuova fattura, installato però all’ingresso di una casa fatiscente e con muri pericolanti.

A quel punto, è scattato l’intervento in modo da bloccare la potenziale attività illecita in corso. Tuttavia, non appena i poliziotti si sono avvicinati per entrare, un uomo ha provato a sbarrare loro l’accesso, tentando di chiudere il portone. L’uomo, però, non è riuscito a rifugiarsi all’interno, perché è stato subito bloccato dagli agenti delle volanti che lo hanno identificato insieme ad alcuni acquirenti di crack. Il pusher era riuscito nel frattempo a disfarsi di svariate dosi di cocaina e hashish tramite uno scarico realizzato appositamente per ostacolarne il recupero. Ciononostante i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 22 grammi di hashish e 22 grammi di crack, nonché oltre 400 euro trovati nella disponibilità dell’uomo e ritenuti provento dell’attività di spaccio. È stato trovato anche materiale per il confezionamento della droga, insieme ad alcuni bilancini utilizzati per pesare le singole dosi. All’interno dello stabile vi erano sedie e tavolini, a conferma dell’utilizzo dell’immobile quale luogo adibito esclusivamente allo smercio e al consumo di sostanze stupefacenti.

L’attività di Polizia, espletata nell’immediatezza, ha così permesso di ricostruire i fatti e di accertare che lo spacciatore aveva di fatto allestito una base logistica per la preparazione delle dosi di droga e per la successiva vendita. Il “fortino” della droga era ben protetto da un sistema di sorveglianza, con video camere posizionate in più punti con l’obiettivo di monitorare tutti i movimenti all’esterno. Al termine degli adempimenti di rito, lo spacciatore, un 38enne catanese con numerosi precedenti per reati specifici, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.