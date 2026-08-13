Lampedusa
Peschereccio tunisino sorpreso a pescare in acque italiane, scatta il sequestro di reti e imbarcazione
L'operazione è stata portata avanti dalla Sezione Operativa Navale (S.O.N.) di Lampedusa della Guardia di Finanza
La Sezione Operativa Navale (S.O.N.) di Lampedusa della Guardia di Finanza, durante un controllo alle imbarcazioni da pesca, ha fermato un peschereccio tunisino mentre era intento a pescare di frodo in acque italiane. I finanzieri hanno proceduto con il sequestro dell’imbarcazione e delle reti da pesca che erano a bordo.
Il sequestro dei pescherecci stranieri che pescano illegalmente nelle acque territoriali italiane è una delle operazioni di polizia marittima più delicate ed eseguite congiuntamente dalla Guardia di Finanza (Sezione Operativa Navale di Lampedusa) e dalla Guardia Costiera. (Foto Lampedusain2minuti)
Redazione
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