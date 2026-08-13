Lampedusa

Peschereccio tunisino sorpreso a pescare in acque italiane, scatta il sequestro di reti e imbarcazione

L'operazione è stata portata avanti dalla Sezione Operativa Navale (S.O.N.) di Lampedusa della Guardia di Finanza

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

La Sezione Operativa Navale (S.O.N.) di Lampedusa della Guardia di Finanza, durante un controllo alle imbarcazioni da pesca, ha fermato un peschereccio tunisino mentre era intento a pescare di frodo in acque italiane. I finanzieri hanno proceduto con il sequestro dell’imbarcazione e delle reti da pesca che erano a bordo.

Il sequestro dei pescherecci stranieri che pescano illegalmente nelle acque territoriali italiane è una delle operazioni di polizia marittima più delicate ed eseguite congiuntamente dalla Guardia di Finanza (Sezione Operativa Navale di Lampedusa) e dalla Guardia Costiera. (Foto Lampedusain2minuti)

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