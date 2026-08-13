Prevenzione, ascolto e sport, la campagna “Scegli la vita” arriva a Ribera

L’ASP di Agrigento, attraverso il Servizio dipendenze (Ser.D.) del Dipartimento di Salute Mentale, parteciperà alla campagna “Scegli la vita”, promossa a Ribera da RiberaLab – Laboratorio di Cittadinanza Attiva APS, in collaborazione con il Centro di Ascolto e Orientamento della Casa dei Giovani ETS Comunità Terapeutica, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione delle dipendenze e di promozione del benessere, soprattutto tra i giovani.

Durante i Giochi d’Estate, in programma a Seccagrande il 17, 19 e 20 agosto, e gli OnlyFunGame, previsti il 26, 27 e 28 agosto, il Camper per le Dipendenze dell’ASP di Agrigento affiancherà i momenti dedicati allo sport, all’incontro e alla partecipazione offrendo uno spazio di prossimità nel quale poter ricevere informazioni, ascolto e orientamento. La presenza dell’Unità Mobile consentirà infatti di avvicinare le persone più vulnerabili, raccogliere eventuali richieste di aiuto e intercettare precocemente situazioni di disagio. La partecipazione dell’ASP si inserisce pienamente nella strategia di sanità di prossimità che caratterizza il servizio di Unità Mobile del Dipartimento di Salute Mentale, operativo dal dicembre 2025. Il servizio è stato concepito proprio per portare la prevenzione nei luoghi e nei contesti maggiormente frequentati dalla popolazione, soprattutto laddove possono manifestarsi condizioni di fragilità, disagio o rischio legate ai consumi di sostanze. Attraverso il Camper, gli operatori sono già in grado fornire informazioni e materiale per la prevenzione e la riduzione del danno, effettuare attività di screening e test, offrire supporto in caso di necessità e favorire l’accesso ai servizi specialistici. Un modello di intervento che punta soprattutto a costruire una relazione di fiducia e intercettare il disagio prima che possa trasformarsi in emergenza promuovendo una cultura della prevenzione capace di parlare ai giovani attraverso linguaggi e luoghi a loro vicini, valorizzando lo sport, la socialità e l’ascolto come strumenti concreti per tutelare la salute e favorire scelte consapevoli.

La campagna proseguirà anche in occasione del Pizza Fest, dal 10 al 13 settembre, grazie alla collaborazione con il Comune di Ribera, con momenti di ascolto e confronto pubblico dedicati ai rischi connessi all’abuso di alcol e sostanze.